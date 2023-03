Geringswalde - Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Geringswalde in Mittelsachsen sind vier Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, wie die Polizei in Chemnitz am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Mensch habe bei dem Feuer am Mittwochabend zusätzlich eine leichte Brandverletzung an der Hand erlitten. Das Haus ist den Angaben zufolge unbewohnbar, die Bewohner wurden in Ausweichquartieren untergebracht. Um Brandursache und Schadenshöhe zu bestimmen, ist laut Polizei am Donnerstag ein Ermittler vor Ort.