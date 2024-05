"Unfall" in roten LED-Leuchtbuchstaben steht zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Warnstedt - Im Landkreis Harz sind vier Menschen bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos verletzt worden. Am frühen Mittwochmorgen geriet eine 36 Jahre alte Fahrerin kurz vor dem Ortseingang Warnstedt aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab und fuhr frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte.

Der Pkw, den eine 29-Jährige steuerte, blieb auf einer Leitplanke stehen. Der Wagen der 36-Jährigen geriet ins Schleudern und kam erst verzögert zum Stillstand.

Die Frauen und ihre männlichen Beifahrer wurden verletzt in Kliniken gebracht. Der Sachschaden wurde mit etwa 20.000 Euro angegeben. An den Autos entstand Totalschaden, zudem wurden mehrere Meter Leitplanke beschädigt.