Elze - Bei einem Unfall mit fünf Autos und einem Motorrad im Landkreis Hildesheim sind vier Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 57-Jähriger mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 3 bei Elze mehrere Fahrzeuge überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß sein Fahrzeug erst mit dem entgegenkommenden Auto eines 37-Jährigen zusammen und dann noch mit einem weiteren Wagen. Schließlich kam der 57-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Eines der beiden entgegenkommenden Autos stieß in der Folge mit einem Motorrad zusammen. Der 68 Jahre alte Motorradfahrer und seine 52 Jahre alte Sozia wurden schwer verletzt. Die beiden 57 und 37 Jahre alten Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle vier wurden nach dem Unfall am Morgen per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Zwei nicht direkt in den Unfall verwickelte Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 40.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.