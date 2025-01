Ulm - Dank eines Viererpacks von Stürmer Semir Telalović hat der SSV Ulm neue Zuversicht im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gesammelt. Mit einem Hattrick in der 24. und 34. Minute sowie kurz vor der Pause (45.+1) und seinem vierten Treffer in der Schlussphase (79.) führte er die Ulmer zum verdienten 5:1 (3:0)-Erfolg im Kellerduell der Aufsteiger gegen Schlusslicht SSV Jahn Regensburg. Für das zwischenzeitliche 4:0 sorgte vor 14.012 Zuschauern der Winter-Neuzugang Oliver Batista Meier mit einem Foulelfmeter (55.).

Während die auf dem Relegationsrang 16 stehenden Gastgeber eine Serie von elf Spielen ohne Sieg beendeten und den Rückstand auf den rettenden Rang 15 auf drei Punkte verkürzten, wird die Lage der erschreckend schwachen Regensburger mit nun sechs Zählern Rückstand auf Ulm immer bedrohlicher. Ihren Ehrentreffer erzielte Noah Ganaus in der Nachspielzeit (90.+2).

Ulm dominierte die Partie von Beginn an und nutzte konsequent die Schwächen in der Jahn-Abwehr, die mit nun 45 Gegentoren weiter die schwächste der Liga ist. Nachdem Telalović schon früh für klare Verhältnisse gesorgt hatte und nun insgesamt neun Saisontore erzielt hat, wurde ein Regensburger Aufbäumen nach der Pause schon im Keim erstickt. Denn nach einem Foul von SSV-Profi Frederic Ananou an Maurice Krattenmacher traf Meier per Strafstoß zum 4:0.