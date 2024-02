Leipzig - Zum vierten Mal in diesem Jahr hat ein sächsischer Lottospieler oder eine -spielerin einen Millionengewinn abgeräumt. Wie Sachsenlotto am Montag in Leipzig mitteilte, gehen 1.077.777 Euro in den Landkreis Mittelsachsen. Der Gewinn sei am Samstag in der Zusatzlotterie Spiel 77 erzielt worden. Da der Gewinner oder die Gewinnerin keine Kundenkarte besitze, müsse der Gewinn nun erst angemeldet werden, hieß es weiter. Im Januar dieses Jahres hatten bereits zwei Tipper und im Februar ein weiterer Glückspilz Beträge über eine Million Euro im Sachsenlotto gewonnen.