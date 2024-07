Berlin - Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin kehrt für sein DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die Erstrundenpartie gegen den Bundesligisten werde am 18. August (13.00 Uhr/Sky) im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark stattfinden, teilte Viktoria mit.

„Die Gespräche mit der Senatsverwaltung über den Umzug für das Spiel gegen Augsburg waren sehr partnerschaftlich und wir freuen uns darauf, noch einmal im Jahn-Sportpark auflaufen zu dürfen“, sagte Viktorias Geschäftsführer Rocco Teichmann.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga hatten die Berliner 2021/2022 eine Spielzeit in dem altehrwürdigen Stadion gespielt, in das knapp 20.000 Fans passen. In der vergangenen Saison trug der Dritte der Regionalliga Nordost seine Heimspiele im Stadion Lichterfelde aus.