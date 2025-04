In Sachsen beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Landtages mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Dort werden auch prominente Virologen befragt.

Der Virologe Detlev Müller zweifelt am Sinn mancher Corona-Schutzmaßnahmen. (Archivbild)

Dresden - Der Virologe Detlev Krüger hat den Sinn angeordneter Corona-Schutzmaßnahmen in der späteren Phase der Pandemie angezweifelt. Man habe schon im Laufe des Jahres 2020 gewusst, dass Kinder keine Risikogruppe sind, sagte er im Corona-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages. Auch als sich das Virus bereits verselbstständigt hatte, seien die Gesundheitsbehörden bei der Kontaktverfolgung dem Virus „sinnfrei“ hinterhergelaufen und hätten so Kapazitäten für andere Dinge vergeudet. Eine solche Maßnahme mache nur in der Anfangsphase Sinn.

Krüger, der mehr als 20 Jahre lang das Institut für Virologie an der Berliner Charité geleitet hatte, war zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie bereits im Ruhestand. Laut Krüger war es falsch, ungeimpfte Menschen als Pandemietreiber zu bezeichnen. „Eine Epidemie lässt sich nur eindämmen, indem der Großteil der Bevölkerung immun wird.“ Die schnell bereitgestellte Impfung sei eine großartige Sache gewesen, man hätte sich aber nicht als Allheilmittel ohne Nebenwirkungen darstellen dürfen. Das habe sie bei einem Teil der Bevölkerung in Verruf gebracht.

Der Untersuchungsausschuss war auf Betreiben der AfD-Fraktion eingesetzt worden. Er soll die Arbeit der sächsischen Regierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Zeitraum von 2019 bis 2024 kritisch prüfen. AfD-Fraktionschef Jörg Urban hatte der Regierung bereits im Vorfeld „schwerwiegende Grundrechtsverletzungen“ unterstellt. Seit Beginn der Pandemie kamen in Sachsen rund 17.750 Menschen durch Covid-19 ums Leben.