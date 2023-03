Hannover - Zum ersten Mal in Niedersachsen will ein Pilotprojekt Lehrkräften von Berufsschulen und Ausbildern das Lernen mit virtueller Realität vermitteln. Das Bildungszentrum mit dem Namen „Virtual Reality Education Center“ (VRECH) auf dem Campus der Multi-Media Berufsbildenden Schulen auf dem früheren Expo-Gelände in Hannover sei „ein Grundstein für wichtige Facetten der digitalen Zukunft im Ausbildungs- und Arbeitsleben“, sagte die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg am Montag. Es habe großes Potenzial, als Leuchtturm auch über die Grenzen der Region hinaus „digitale Impulse auszusenden“, betonte die Grünen-Politikerin.

Kenntnisse über die zukunftsträchtige Technologie seien wichtig, teilte die Region mit. Das neue Bildungszentrum sei ab sofort der erste Anlaufpunkt,um die „Verschmelzung von virtuellen und realen Welten zu erforschen und in die Praxis umzusetzen“. Regionspräsident Steffen Krach betonte, „mit Blick auf die Zuspitzung der Ausbildung ist es sogar das erste derartige Center in ganz Deutschland“. Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz kündigte an, mit Fortbildungen und Kooperationen solle die Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und den Betrieben ausgebaut werden.

Schulleiter Jörg Sönckens erklärte, an dem Zentrum hätten Lehrkräfte die Möglichkeit, sich für den Einsatz virtueller Realität im Unterricht schulen zu lassen. Dabei könnten sie sich mit Auszubildenden und Lehrkräften aus dem ganzen Land vernetzen. „Die Technik kann von unseren Lehrkräften gleich im Unterricht erprobt werden“, sagte er. Zielgruppen sind vor allem Berufsschulen, aber auch Ausbildungsbetriebe nicht nur in der Region Hannover.