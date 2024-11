Berlin - Nach dem Ende ihres True-Crime-Podcasts „Weird Crimes“ legt die Berliner Moderatorin und Podcasterin Visa Vie die Messlatte für ihr neues Projekt tiefer an. „Die Chancen, wieder so erfolgreich mit einem Podcast zu werden, sind relativ gering, aber darum ging es mir auch gar nicht“, sagte die 37-Jährige, die bürgerlich Charlotte Mellahn heißt, dem Nachrichtenportal „Watson“. „Selbst, wenn bei Plot House nur halb oder ein Viertel so viele Menschen zuhören und ich mit meiner Leidenschaft, Geschichten zu erzählen, weiter meine Miete zahlen kann, bin ich glücklich.“

Während sie „Weird Crimes“ noch gemeinsam mit Journalistin und Komikerin Ines Anioli moderierte, verfolgt Mellahn bei ihrem neuen Podcast ein anderes Konzept und plant, regelmäßig wechselnde Gäste einzuladen. Die plötzliche Trennung des erfolgreichen Podcast-Duos hatte in diesem Jahr für große Aufmerksamkeit gesorgt.