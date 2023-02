Oberhof - Die Verfolgungsrennen bei der Biathlon-WM in Oberhof finden am Sonntag kurzfristig ohne die italienische Medaillenkandidatin Lisa Vittozzi und den französischen Titelverteidiger Emilien Jacquelin statt. Das teilte der Weltverband IBU bei Twitter mit, nannte aber keine Gründe für die Ausfälle. Vittozzi sei krank, schrieb sie auf ihrer Instagram-Seite. Auch die schwedische Staffel-Olympiasiegerin Elvira Öberg sagte ihre Teilnahme am Sonntagvormittag ab und teilte das bei Instagram mit.

Vittozzi wäre im Rennen der Frauen (13.25 Uhr) als Fünfte 46 Sekunden hinter Sprintsiegerin Denise Herrmann-Wick ins Rennen gegangen. Jacquelin hätte bei den Männern (15.30/beides ZDF und Eurosport) kaum Chancen auf eine erneute Goldmedaille gehabt, er wäre mit mehr als zweieinhalb Minuten Rückstand hinter Johannes Thingnes Bö aus Norwegen nur als 36. in die Loipe gegangen.