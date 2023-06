Jörn Ehlers, Landwirt und Vizepräsident des Landesbauernverbandes Niedersachsen, steht in einem seiner Schweineställe.

Münster/Hannover - Zum Start des Deutschen Bauerntages in Münster hat der Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen, Jörn Ehlers, mehr Pragmatismus von der Politik gefordert. „Vorgaben aus Brüssel oder Berlin dürfen erfolgreiche Projekte wie den Niedersächsischen Weg oder zukunftsorientiertes Wirtschaften nicht konterkarieren“, sagte Ehlers am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) müsse für Planungssicherheit in allen Bereichen des Agrarwesens sorgen. „Uns Niedersachsen ist besonders wichtig, dass verlässliche Rahmenbedingungen für den Umbau der Tierhaltung geschaffen werden“, sagte Ehlers. Die Landwirte hätten gute Lösungen mit erarbeitet, nun fehle das konsequente Handeln der Politik, aber auch die finanzielle Unterstützung.

Bei allen Vorgaben zum Düngen oder Pflanzenschutz dürfe die Ernährungs- und Versorgungssicherheit nicht vergessen werden. Wenn gute niedersächsische Standorte wegen unrealistischer Vorgaben und auch verstärkt durch den Klimawandel nicht mehr bewirtschaftet werden könnten, sei niemandem geholfen. „Landwirtschaftliche Erzeugnisse würden dann künftig aus Ländern importiert werden, in denen wesentlich schlechtere Standards herrschen als hier“, sagte Ehlers.

Bauernpräsident Joachim Rukwied forderte zum Beginn des Bauerntages die Politik auf, die Rahmenbedingungen für die Tierhaltung in Deutschland zu verbessern. „Ich will hier gemeinsam mit ihnen für den Tierhaltungsstandort Deutschland kämpfen, und da muss jetzt hier der Rahmen gesetzt werden“, sagte Rukwied zu den knapp 500 Delegierten und 300 Gästen in der Halle Münsterland.