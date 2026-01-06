Mehr als 150.000 Vögel sichteten Sachsen im vergangenen Jahr. In diesem Jahr könnten es wegen der winterlichen Temperaturen noch mehr werden.

Der Haussperling wurde im vergangenen Jahr bei der „Stunde der Wintervögel“ in Sachsen am häufigsten beobachtet. (Archivbild)

Leipzig - Auch in Sachsen sind am Wochenende Vogelfreunde wieder zum Zählen von Wildvögeln aufgerufen. Der Naturschutzbund (Nabu) veranstaltet vom 9. bis 11. Januar die „Stunde der Wintervögel“. Sie findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt, wie die Naturschützer mitteilten.

Wer mitmachen will, beobachtet am kommenden Wochenende eine Stunde lang die Vögel vor dem Fenster, im Garten oder im Park und meldet die Ergebnisse bis zum 19. Januar dem Nabu. Für die Auswertung wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die während der Stunde gleichzeitig gesichtet wurde. In Sachsen gibt es von Freitag bis Sonntag auch mehrere Termine zum gemeinsamen Zählen.

2025 mehr als 150.000 Vögel in Sachsen gesichtet

Im vergangenen Jahr beteiligten sich an der Aktion in Sachsen 6.558 Menschen und zählten 154.685 Vögel. Am häufigsten beobachteten sie den Haussperling, gefolgt von Kohlmeise, Blaumeise und Feldsperling. Bei der Amsel gab es in Sachsen einen Rückgang um 18 Prozent im Vergleich zu 2024. Als wahrscheinliche Ursache gilt das Usutu‑Virus, das in den vergangenen Sommern bundesweit zu hohen Verlusten geführt hat.

Vogelfreunde haben laut Nabu in diesem Jahr gute Chancen auf viele Beobachtungen. Denn die andauernd niedrigen Temperaturen könnten für mehr Wintervögel an den Futterhäusern sorgen, sagte Naturschutzexperte Julian Heiermann laut Mitteilung. „Bei geschlossener Schneedecke und gefrorenem Boden ist es für viele Arten deutlich schwerer, Futter in der Natur zu finden. Sie nehmen dann besonders gern die Zufütterung an.“