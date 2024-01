Sonneberg - In Thüringen gibt es einen ersten Fall von Geflügelpest in diesem Jahr. Im Landkreis Sonneberg war bei einer toten Wildgans das hochansteckende Virus H5N1 nachgewiesen worden, wie das Landratsamt auf seiner Internetseite mitteilte. Die Kanadagans war am Kronacher Teich bei Oerlsdorf in der Gemeinde Föritztal verendet. Ein weiterer Vogelgrippe-Verdachtsfall ergebe sich bei einer zweiten toten Wildgans, die am nahe gelegenen Speicher Rohof gefunden wurde.

Die Veterinärbehörde des Kreises habe die Geflügelhalter im näheren Umkreis des Fundortes kontaktiert und zum Schutz der Bestände auch Maßnahmen zur Einschränkung von örtlichen Geflügelschauen getroffen. Zudem wurden an den betroffenen Gewässer Hinweise angebracht, da die dortigen Wege von Spaziergängern und Hundehaltern genutzt werden. Es sollte unbedingt Abstand zu Wildvögeln gehalten werden, die auch nicht gefüttert werden dürften, hieß es. Hunde sollten zudem angeleint werden.