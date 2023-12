Vogelgrippe in Geflügelhaltung nachgewiesen: Tiere getötet

Puten stehen in einem Putenstall.

Lärz - In einer Geflügelhaltung an der Mecklenburgischen Seenplatte ist unweit der Grenze zu Brandenburg Vogelgrippe ausgebrochen. Alle Tiere der Haltung im Lärzer Ortsteil Krümmel seien am Freitag getötet worden, sagte ein Sprecher des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Zur Zahl der Tiere konnte er nichts sagen. Laut Tierseuchendatenbank handelt es sich um Puten.

Der auch als Geflügelpest bekannte Erreger war laut Landkreis bereits am Donnerstag nachgewiesen worden. Der Landkreis legte eine Überwachungszone fest, in der Halter besondere Melde- und Kontrollpflichten haben.