Dresden - Der Cellist und Intendant Jan Vogler stört sich nicht an Zwischenapplaus bei klassischen Konzerten. „Ich habe nichts dagegen, wenn zwischen den einzelnen Sätzen geklatscht wird“, sagte der renommierte Künstler am Mittwoch in Dresden. Für ihn sei das eher ein Beleg für die Begeisterungsfähigkeit beim Publikum. „Lebendigkeit tut der Klassik in jedem Fall gut.“ Gerade unter jungen Leute werde klassische Musik populärer. Das würden die Zahlen bei Plattformen wie Spotify und Youtube belegen. Zugleich äußerte Vogler Verständnis für jene Zuhörer, die eine Sinfonie lieber als geschlossenes Kunstwerk betrachten und erst am Ende Beifall spenden.

Jan Vogler (59) ist Intendant der Musikfestspiele in Dresden und tritt als Solist mit führenden Orchestern in aller Welt auf.