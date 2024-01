Erfurt/Berlin - Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat die Ampel-Koalition aufgefordert, die Einschränkungen bei der Agrarförderung zurückzunehmen. „Bis zur Grünen Woche müssen die Kürzungen vom Tisch“, sagte Voigt in Erfurt. Die große Schau der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft in Berlin beginnt an diesem Freitag in Berlin.

SPD, Grüne und FDP sollten an diesem Donnerstag Bereinigungssitzungen zum Bundeshaushalt nutzen, um die schrittweise Streichung der Agrardieselhilfen zurückzunehmen. „Die Bauern brauchen jetzt konkrete Zusagen“, so der Thüringer CDU-Fraktions- und Parteivorsitzende.

Die Sitzungen zum Bundeshaushalt böten den Abgeordneten der Ampel-Koalition die letzte Chance, „ihre Regierung zur Vernunft zu bringen“ und den Landwirten ein faires Angebot zu machen, erklärte Voigt. Seit Tagen gibt es bundesweit Bauernproteste wegen des schrittweisen Wegfalls der Finanzhilfen beim Agrardiesel - auch an verschiedenen Orten in Thüringen.

Kritik übte Voigt an der von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) vorgeschlagenen Einführung einer Tierwohlabgabe. Er sprach von einem Besänftigungsmanöver ohne tragfähiges Konzept.