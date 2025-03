Regierungschef Mario Voigt lobt die Arbeit der Bundeswehr in Thüringen. Die Zeiten seien schwierig – nicht nur wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Erfurt - Ministerpräsident Mario Voigt hat die Arbeit der Bundeswehr in Thüringen gewürdigt. Die Soldatinnen und Soldaten verteidigten die Werte, die Deutschland ausmachten, etwa Freiheit, Demokratie und ein gemeinsames Miteinander, sagte der CDU-Politiker bei einem Jahresempfang der Dienststellen der Bundeswehr in Erfurt. „Sie verkörpern die wehrhafte Demokratie in Thüringen.“

Voigt sagte, die Zeiten seien schwierig und nannte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und ein „nicht mehr ganz so klares transatlantisches Verhältnis“. „Manche Gewissheiten stehen auf der Probe oder vor dem Test“, sagte er. In solchen Zeiten brauche es mehr Zusammenhalt.

Voigt sagte, die Verteidigungsfähigkeit des Landes bedürfe auch einer entsprechenden Ausstattung. Es gehe darum, die Verteidigungsfähigkeit Europas zu stärken. Es müssten auch auf diplomatischem Weg Lösungen gesucht werden. „Das heißt aber nicht, nicht vorbereitet zu sein.“