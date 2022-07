Volkssolidarität übergibt Spende für Kriegsflüchtlinge

Potsdam/Biesenthal - Die Volkssolidarität in Brandenburg hat für ukrainische Flüchtlinge eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Initiative „Wir packen’s an e. V.“ übergeben. Das teilte der Landesverband am Montag mit. Das Geld soll für vor dem Krieg nach Moldawien Geflüchtete eingesetzt werden.

„Rund 70 Prozent der dortigen Bevölkerung haben die Geflüchteten bei sich privat aufgenommen, trotz dessen, dass das Land selbst sehr arm ist“, berichtete die Vorstandsvorsitzende Ines Große. Der Verein sei weltweit in der Flüchtlingshilfe aktiv und damit genau der richtige Partner. Mit der Unterstützung regionaler Organisationen komme die Spende direkt vor Ort an, versicherte Große.

„Wir packen's an“ bringt direkte Hilfe zu notleidenden Menschen auf der Flucht an die EU-Außengrenzen. Die Organisation ist nicht nur in der Ukraine-Hilfe tätig, sondern unterstützt unter anderem auch in Lesbos (Griechenland), Marokko und an der polnisch-belarussischen Grenze.

Die Volkssolidarität ist mit knapp 40.000 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden einer der größten gemeinnützigen Sozial- und Wohlfahrtsverbände Deutschlands und vorrangig im Osten des Landes tätig. Knapp 26.000 Mitglieder und mehr als 3000 Ehrenamtliche sind im Landesverband Brandenburg aktiv.