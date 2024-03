Friedersdorf (dpa) – - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben nach drei Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt behielt am Samstag im letzten Heimspiel der Saison gegen den SSC Karlsruhe mit 3:2 (21:25, 26:24, 26:24, 22:25, 15:13) die Oberhand. Damit sind die Bitterfelder nicht mehr vom siebten Platz zu verdrängen. Den größten Anteil am Erfolg hatte Benedikt Gerken, der zum wertvollsten Spieler gewählt wurde.

Bei ihrem neunten Saisonerfolg bewiesen die Bitterfelder Nervenstärke. Nach dem verlorenen ersten Durchgang lagen die Hausherren im zweiten Satz mit 18:20 und im dritten mit 23:24 in Rückstand. Trotzdem konnten die Gastgeber den Spieß noch umdrehen und ließen sich auch durch den 2:2-Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen. Im entscheidenden fünften Durchgang lagen die Bitterfelder meist knapp vorn und retteten den Vorsprung nach 135 Minuten Spielzeit ins Ziel.