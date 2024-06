Auch in der kommenden Spielzeit wird in Potsdam Bundesliga-Volleyball gezeigt. Der Verein muss aber noch Bedingungen erfüllen.

Potsdam - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam können auch in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga antreten. Die Volleyball-Bundesliga GmbH (VBL) hat dem Club das Spielrecht unter Auflagen erteilt, wie die VBL am Donnerstag mitteilte. „Wir konnten uns ein umfassendes Bild von der wirtschaftlichen Lage und den Planungen für die kommende Saison machen“, sagte Jörg Papenheim, Vorsitzender des Lizenzierungsausschusses, „die jüngsten Maßnahmen der Restrukturierung und Stabilisierung waren wirksam.“

Die Lizenz wird von der Spielbetriebsgesellschaft SC Potsdam Sport & Marketing GmbH wahrgenommen. Der SC Potsdam selbst bleibt der Stammverein. Insgesamt haben nur drei Clubs der Frauen-Bundesliga die Lizenz ohne Auflagen erhalten, sechs Vereine müssen im weiteren Lizenzierungsverfahren und Saisonverlauf Bedingungen erfüllen.