Jetzt kann es für die BR Volleys in der Bundesliga richtig losgehen. Nach den Auftaktniederlagen gewinnt der Meister beim Spitzenreiter. Für einen Spieler ist die Partie ganz besonders.

Hildesheim - Dieser Sieg soll für die BR Volleys ein Zeichen sein. Mit dem 3:0 (25:20, 25:20, 25:18) bei Tabellenführer Helios Grizzlys Giesen hat sich der deutsche Volleyball-Meister nach seinem Fehlstart in der Bundesliga zurückgemeldet. „Wir haben ein Team in guter Form sehr solide in Schach gehalten und nehmen diese drei Punkte gern mit. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung“, sagte Trainer Joel Banks.

Erfolgreichster Angreifer der Berliner war Nolan Flexen mit 14 Punkten vor Jake Hanes und Moritz Reichert (je 11). Eine besondere Partie war es aber vor allem für Ex-Grizzly Fedor Ivanov, der nicht nur gegen seinen früheren Club, sondern auch noch gegen seinen Bruder spielte.

Besonderes Spiel für Ivanov

„Mit so vielen bekannten Gesichtern um mich herum hatte es ein bisschen Heimspielcharakter, und dann war es seltsam, als ich mich auf der anderen Seite warmgemacht habe. Insgesamt war es aber eine schöne Erfahrung, und als das Spiel losging, war das auch vergessen. Ich bin glücklich, wie wir hier als Mannschaft aufgetreten sind und unsere Leistung abgerufen haben“, sagte der Zuspieler.

Die ersten beiden Saisonspiele hatten die Berliner überraschend gegen Friedrichshafen und Düren verloren. Unter der Woche gelang dem Team der erste Sieg gegen Aufsteiger Warnemünde, der allerdings noch kein echter Gradmesser war. Nun konstatierte Banks vor allem bei Aufschlag und Angriff viel Dominanz.

Spitzenduell mit Lüneburg

Am kommenden Samstag treten die Volleys beim TSV Herrsching II im Achtelfinale des DVV-Pokals an. Vier Tage später kommt Rivale Lüneburg zum Bundesliga-Spitzenspiel nach Berlin.