Die BR Volleys haben ihre Startkrise in der Volleyball-Bundesliga überwunden. Beim Tabellenführer siegt der deutsche Meister klar.

Hildesheim - Die BR Volleys haben sich mit einem Sieg beim Tabellenführer endgültig in der Bundesliga zurückgemeldet. Der deutsche Meister schlug die Helios Grizzlys Giesen in Hildesheim mit 3:0 (25:20,25:20,25:18). Erfolgreichster Angreifer der Berliner war Nolan Flexen mit 14 Punkten vor Jake Hanes und Moritz Reichert (je 11).

Die ersten beiden Saisonspiele hatten die Berliner überraschend gegen Friedrichshafen und Düren verloren. Unter der Woche gelang dem Team von Trainer Joel Banks der erste Sieg gegen Aufsteiger Warnemünde, der allerdings noch kein echter Gradmesser war.

Am kommenden Samstag treten die Volleys beim TSV Herrsching II im Achtelfinale des DVV-Pokals an. Vier Tage später kommt Rivale Lüneburg zum Bundesliga-Spitzenspiel nach Berlin.