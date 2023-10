Bautzen - Ein schwerer Unfall auf der A4 im Landkreis Bautzen hat am Mittwochabend für eine Vollsperrung gesorgt, die auch am Donnerstag andauerte. Bei dem Unfall wurde ein Autofahrer durch einen Lkw eingeklemmt und schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der 53-Jährige zuvor mit seinem Transporter zwischen Weißenberg und Bautzen einen Lastwagen. Dabei sei er ins Schlingern geraten und habe den Lkw touchiert. Laut Polizei kamen beide Autos daraufhin von der Autobahn ab und landeten im Straßengraben.

Der Lkw sei bei dem Unfall auf den Transporter gekippt. Rettungskräfte hätten den 53-Jährigen nach rund drei Stunden befreit. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Die A4 blieb an der Unfallstelle im Zuge der Räumung zunächst voll gesperrt. Der Lkw müsse entladen und aufgerichtet werden, so der Sprecher. Auch ein Kran sei im Einsatz. Die Sperrung dauere vermutlich bis in den Mittag. Der Verkehr werde in Weißenfels vorübergehend abgeleitet.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 145.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht nach möglichen Zeugen.