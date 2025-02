In Sulingen südlich von Bremen eskaliert ein Streit im Hausflur. Ein Mann sticht dabei auf einen Nachbarn ein. Nun sitzt der 42-Jährige in Untersuchungshaft - und das Opfer kämpft um sein Leben.

Sulingen - Bei einem Streit unter Nachbarn im Hausflur ist ein 41-Jähriger in Sulingen bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger wurde noch am Tatort festgenommen, er kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Sein Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr.

Der Streit der beiden Männer war am Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in dem Ort im Landkreis Diepholz südlich von Bremen eskaliert. Der Verletzte konnte nach Polizeiangaben trotz seiner Wunde am Hals vor dem Angreifer ins Freie flüchten.

Hausbewohner alarmierten Polizei und Rettungskräfte, der 41-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.