Eva von Angern, Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, spricht in Magdeburg.

Magdeburg - Die Vorsitzende der sachsen-anhaltischen Linksfraktion, Eva von Angern, sieht in der Einigung der Ampel-Koalition bei der Kindergrundsicherung keine grundsätzliche Lösung des Problems. „Mit 2,4 Milliarden Euro kann die Kinderarmut im Land nicht einmal im Ansatz bekämpft werden“, sagte von Angern am Montag. „Diese Kindergrundsicherung der Ampel ist faktischer Wahlbetrug und für Millionen von Familien ein Schlag ins Gesicht.“ In Sachsen-Anhalt sei jedes vierte Kind akut von Armut bedroht.

„Nach Berechnungen von der Diakonie und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung kostet eine wirksame Kindergrundsicherung 20 Milliarden Euro“, so von Angern. „Damit könnten Kinder flächendeckend aus der Armut geholt werden und Chancenungleichheit effektiv reduziert werden.“

Laut Bundesfamilienministerin Lisa Paus werden für die Einführung der Kindergrundsicherung im Jahr 2025 zunächst 2,4 Milliarden Euro Mehrkosten veranschlagt. Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekämen die Leistungen schneller, einfacher und direkter. Darunter seien Millionen, die vorher nicht gewusst hätten, dass sie ihnen zustünden. Das Ergebnis sei die umfassendste Sozialreform seit vielen Jahren.