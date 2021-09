Von Auto angefahren: Seniorin stirbt im Krankenhaus

Blumberg - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Schwarzwald-Baar-Kreis ist eine Seniorin gestorben. Sie erlag ihren schweren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 85-Jährige hatte Mitte September eine Straße in Blumberg überquert und war dabei frontal von einem Wagen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 71 Jahre alte Fahrer die Frau wegen der blendenden Sonne zu spät erkannt. Der Autofahrer blieb unverletzt.