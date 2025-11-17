weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehrsunfall: Von Auto erfasst - 68-jähriger Radfahrer gestorben

Verkehrsunfall Von Auto erfasst - 68-jähriger Radfahrer gestorben

In Barnim kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto prallt gegen einen Radfahrer - für den 68-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Von dpa 17.11.2025, 16:05
Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch am Unfallort. (Symbolbild)
Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch am Unfallort. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Eberswalde - Bei einem Unfall in Eberswalde (Landkreis Barnim) ist ein 68-jähriger Radfahrer gestorben. Der Mann war am Morgen von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Unfallort. 

Der 61-jährige Fahrer des Autos erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.