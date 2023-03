Berlin - Ein mutmaßlicher Drogenhändler hat einen Polizisten mit seinem Auto mitgeschleift und den Mann so verletzt. In Berlin-Kreuzberg hatten in zivil eingesetzte Polizisten am Dienstagmittag gesehen, wie ein Mann Drogen verkaufte und sein Auto an der Kreuzung von Südstern und Körtestraße gestoppt. Der Mann weigerte sich nach Polizeiangaben vom Mittwoch, auszusteigen und den Motor auszustellen. Ein Beamter wollte die Fahrertür öffnen und erfasste den Türgriff. Der Fahrer gab Gas und schleifte den Polizisten mehrere Meter mit bis der Griff abbrach. Der Polizist fiel und wurde an der Hand verletzt. Er trat vom Dienst ab.

Das Auto fuhr weiter und stieß dabei gegen das Polizeifahrzeug. Schließlich zog die Polizei den 36-Jährigen aus dem Fahrzeug und brachte ihn zu Boden. Auch hierbei leistetet er Widerstand. In Auto und Kleidung des Mannes fand die Polizei den Angaben zufolge mutmaßlich Marihuana, Haschisch, Ketamin, Kokain, Ecstasy und LSD, Bargeld, Smartphones und ein Reizstoffsprühgerät. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des Drogenhandels mit Waffen, Widerstands und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.