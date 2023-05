Neustadt an der Orla - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis gestorben. Der 72-Jährige sei aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin eine Böschung hinunter gefahren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Schließlich sei der Mann zu Fall gekommen und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 72-jährige Radfahrer verstarb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle.