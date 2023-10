Braunschweig - Beim Abschluss des Deutschlandtages der Jungen Union (JU) am Sonntag (9.00 Uhr) in Braunschweig wird unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet. Zudem soll die belarussische Oppositionsführerin und Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja eine Rede halten.

Am Samstag waren bereits CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder zu Gast beim Deutschlandtag. Auch der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hielt am Samstag eine Rede.

Die JU ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Sie hat nach eigenen Angaben rund 90.000 Mitglieder. JU-Bundesvorsitzender ist seit November vergangenen Jahres Johannes Winkel (31).