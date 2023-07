Von Dürer bis Richter: Schau zu Künstlerreisen in Dresden

Das Residenzschloss in Dresden am Abend. Dort befindet sich auch das Kupferstichkabinett.

Dresden - Im Dresdner Kupferstich-Kabinett sind bis Anfang Oktober in einer internationalen Ausstellung mit dem Titel „Ferne, so nah“ über 120 Zeichnungen, Alben, Skizzenbücher und Druckgrafiken von der Renaissance bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vereint. Vor der Erfindung der Fotografie hielten Maler und Grafiker ihre Erkundungen, Erfahrungen und Begegnungen vor allem auf Papier fest, wie Museumsdirektorin Stephanie Buck am Freitag vor der Eröffnung sagte. Zu sehen sind Zeichnungen, Radierungen, Skizzenbücher, Kupferstiche, Alben und Skizzenbücher aus Dresdner Bestand sowie Leihgaben aus der Bellinger Collection London, dem Kooperationspartner, und von Museen.

Sie entstanden laut Buck in einer Art „Slow Tourismus“, als man sich noch langsam zu Fuß oder zu Pferde bewegt und Land und Leute erkundet, erschlossen, erfahren habe. Eingefangen sind Landschaft und Natur, Architektur, Natur, Menschen in und aus verschiedenen Ländern. Zu den Besonderheiten gehören die Dürer-Zeichnung „Nürnbergerin und Venezianerin“ und die Kreidezeichnung „Jeanne de Boulogne, Herzogin von Berry“, von Hans Holbein der Jüngere. „Die werden sehr selten verliehen“, sagte Buck. Auch Peter Paul Rubens ist mit „Torso des Laokoon“ präsent, genauso wie Dichter Wolfgang von Goethe. Er hat seine Eindrücke einer Italienreise mit Feder, Tinte und Graphit festgehalten: „Vier Landschaftsvariationen“, den Chigi Park und Palast in Ariccia und „Ein Baum beim Wasser“.

Eine Kuriosität ist eine Routenrolle mit aufgeklebten radierten Vignetten auf Pergament. Darauf hielt 1575 ein Kartograph und Vermesser Szenen der Rückreise von Sachsens Kurfürst August von der Königskrönung in Regensburg fest - ebenfalls mit Tinte und Feder.