Zwickau - 13 von einem Hund aufgescheuchte Schafe sind in Zwickau in der Mulde umgekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 32-jähriger Mann am Freitag mit seinem Husky auf dem Muldendamm spazieren. Als sich der Hund wälzte, löste sich die Leine und der Husky schwamm durch die Mulde. Auf der anderen Flussseite scheuchte er die Schafherde auf. Die Tiere rannten ins Wasser. Ein Polizist und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien in den Fluss gewatet, um Schafe zu retten. Durch den Tod von 13 der Tiere sei dem Schäfer ein Schaden von 2000 Euro entstanden.