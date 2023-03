Ein ICE steht an einem Bahnhof.

Jena - Das Auto, das am Samstag bei Jena von einem Zug erfasst wurde, wird von einem Gutachter auf einen möglichen technischen Defekt untersucht. Der Besitzer des Wagens hatte in einer ersten Befragung geäußert, dass eventuell eine defekte Bremse den Unfall verursacht haben könnte, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Zum Zeitpunkt der Kollision war keine Person im Auto.

Infolge der leichten Hanglage sei es durchaus möglich, dass das Fahrzeug wegen einer nicht angezogenen Bremse oder eines technischen Defekts auf die Gleise gerollt sei, sagte der Sprecher. Die Bundespolizei habe das Auto beschlagnahmt. Bis ein Gutachten vorliege, könne es mehrere Wochen dauern, hieß es.

Der Zug, der in Richtung Gera unterwegs war, hatte das Auto erfasst und mitgeschleift. Nach dem Unfall kam es am Samstag zu zahlreichen Verspätungen im Bahnverkehr und Zugumleitungen. Verletzt wurde niemand.