Erfurt - Im „Hotel Mama“ wohnen in Thüringen mehrheitlich junge Männer. Von den im vergangenen Jahr noch zu Hause bei ihren Eltern lebenden 18- bis 26-Jährigen waren fast 60 Prozent Männer, wie das Statistische Landesamt mitteilte. In der Altersgruppe der über 27-Jährigen waren sogar knapp drei Viertel der Nesthocker Männer. Insgesamt lebten nach vorläufigen Ergebnissen des Mikrozensus 2023 rund 118.000 volljährige Kinder im Haushalt der Eltern, was im Zehn-Jahres-Vergleich einen Rückgang um knapp 15 Prozent bedeutet. 2013 hatten noch 140.000 erwachsene Kinder ihr Zuhause bei ihren Eltern. Für den Mikrozensus, eine repräsentative Haushaltsbefragung, wird jährlich ein Prozent der Bevölkerung befragt.