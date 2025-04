Im Duell Bayern gegen Dortmund geht es diesmal nicht für beide um Titel. Dafür ist der BVB zu schwach. Der Dortmund-Coach will einen kommenden Termin beim Rekordmeister ausnutzen.

Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat sein Team erneut für den schwachen Auftritt beim FC Barcelona kritisiert und gegen den FC Bayern München eine deutliche Steigerung gefordert.

„Darum geht’s: Dass wir morgen eine ganz andere Mentalität an den Tag legen, eine ganz andere Laufbereitschaft an den Tag legen, einen ganz anderen Zusammenhalt“, sagte der 53-Jährige am Tag vor dem Kräftemessen mit dem Rekordmeister (Samstag 18.30 Uhr/Sky).

Kovac sieht besondere Chance

„Jeder Einzelne von uns ist in der Pflicht“, sagte Kovac. Mit Blick auf die 0:4-Pleite gegen den von Ex-Bundestrainer Hansi Flick gecoachten FC Barcelona am Mittwoch erklärte er: „Wir müssen mehr leisten. Denn mit wenig kriegt man wirklich nicht viel. Gerade gegen Topmannschaften muss man an die Grenzen gehen. Das haben wir nicht getan.“

Dortmund geht mit 27 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern in den 29. Spieltag. Die Champions-League-Ränge - eigentlich das Minimalziel des BVB - sind fünf Zähler entfernt. Die Münchner seien „ganz klarer Favorit“, sagte Kovac, der aber auch eine spezielle Chance sieht.

„Bayern München hat die sicherlich auch schwierige Aufgabe, das Spiel in Mailand zu drehen“, sagte Kovac mit Blick auf das Königsklassen-Rückspiel der Münchner in der kommenden Woche bei Inter Mailand. „Auch dort sind die Köpfe sicherlich ein bisschen in Mailand. Das müssen wir versuchen, das morgen auch für uns zu nutzen.“ Das Hinspiel hatte der FCB zu Hause 1:2 verloren.

Kovac: Barça und Bayern „sehr deckungsgleich“

Was die Spielvorbereitung angeht, sieht Kovac einen Vorteil im Champions-League-Spiel des BVB in Barcelona. „Das Gute ist: Barcelona und Bayern sind schon sehr deckungsgleich. Man kann vieles von Barcelona rübernehmen nach München. Nur die Leistung, beziehungsweise die Intensität, muss eine andere sein.“ Sein Team müsse „wieder bereit sein, viel zu laufen“.