Leipzig - Bundestrainer Hansi Flick sieht RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City nicht chancenlos. Der 58-Jährige sagte dem „Kicker“, er habe das Hinspiel gesehen und „gerade die zweite Hälfte macht sehr viel Mut und Vorfreude auf das Spiel in Manchester“. Leipzig hatte dem englischen Meister vor knapp drei Wochen ein 1:1 abgetrotzt, muss am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) allerdings auf seinen Offensiv-Star Christopher Nkunku verzichten.

Flick hält dennoch viel vom RB-Kader. „Leipzig hat eine große Qualität und offensiv viele gute Spieler, die ein Spiel entscheiden können“, sagte der Bundestrainer. Neben Nkunku fehlt in Xaver Schlager der in dieser Saison bisher stärkste defensive Mittelfeldspieler. Dafür kam der spanische Nationalspieler Dani Olmo nach seinem Muskelfaserriss bereits zu einem Kurzeinsatz gegen Mönchengladbach. Der 24-Jährige könnte auch im Etihad Stadium in der Schlussphase für frische Impulse sorgen.