Das Basketballspiel von Maccabi Tel Aviv in Berlin steht unter besonderem Schutz der Polizei. Innensenatorin Spranger spricht über weitere Maßnahmen.

Auch das Hotel, in dem die Mannschaft aus Tel Aviv in Berlin wohnt, steht unter besonderem Schutz.

Berlin - Vor dem Spiel des israelischen Basketballteams Maccabi Tel Aviv in Berlin hat die Polizei Gefährderansprachen durchgeführt und ein Messerverbot im Bereich der Uber Arena und dem Teamhotel ausgesprochen. Zudem sei potenziellen Störerinnen und Störern der Besuch der Euroleague-Partie bei Alba Berlin am Donnerstagabend untersagt worden, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei X erklärte. Die Partie steht im Fokus, weil antiisraelische und antisemitische Proteste befürchtet werden.

„Die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität“, wurde Spranger vom Account der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zitiert. Am Hotel von Maccabi und an der Arena am Ostbahnhof wurde ein Versammlungsverbot erlassen.

Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht vor dem Spiel nicht zu Vorfällen. Die Polizei machte keine Angaben, wie viele Kräfte im Einsatz sein werden. Spranger sprach von einem „großen Aufgebot“. Nach Informationen der „Berliner Zeitung“ sollen es mehr als 1500 Beamte sein.