Manga, Anime, Videospiele und das, was Fans daraus machen - darum geht es auf der MAG-C-Messe in Erfurt. Und das zieht ein buntes Publikum an.

Am Wochenende bevölkern wieder Fans von Comics, Computerspielen und japanischer Popkultur die Messe Erfurt: Zur „Mag-C“ kommen viele Besucher in aufwendigen Kostümen. (Archivbild)

Erfurt - Eine Art Karneval erwartet die Messe Erfurt am Wochenende: Denn zur Messe Mag-C rund um Manga, Videospiele und dazugehöriger Fankultur werden viele Besucher und Beteiligte in bunten Kostümen erwartet. Sogenannte Cosplayer verkleiden sich dafür als Figuren aus Comic, Spielen und Filmen und stecken nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit in die häufig selbst geschneiderten Outfits. Die Messe rechnet ähnlich wie im Vorjahr mit mindestens 11.000 Besucher am Samstag und Sonntag.

„Wir haben einen riesigen Zuspruch und die Nachfrage wächst“, sagt Messe-Sprecherin Andrea Fernschild. Einige Influencer und Videospiel-Streamer kämen mittlerweile von sich aus auf die Messe zu, um dabei zu sein. Gerade aus der Cosplay-Szene könnten Fans auf der Messe Größen wie Calssara und Yugoroforge treffen, die bei Instagram zehntausende Abonnenten zählen.

Konzert mit virtuellem Internet-Star

Neu ist in diesem ein Bereich für sogenannte V-Tuber - also Webvideo-Produzenten, die sich nicht selbst zeigen, sondern auf eine virtuelle Figur setzen. Häufig erinnern diese Avatare an Charaktere im Manga-Stil. Ein Höhepunkt auf der Messe soll ein auf eine Leinwand projiziertes virtuelles Konzert mit den V-Tuberin Jinja sein.

Manga und andere Comic sind auch für den nicht-virtuellen Raum ein Wirtschaftsfaktor geworden. „Die spielen im Buchhandel definitiv eine Rolle, auch deshalb, weil man damit eine junge Zielgruppe in die Buchhandlungen bekommt“, sagt etwa Heike Haupt, Geschäftsführerin des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Das Comic- und Manga-Segment sei in den vergangenen Jahren nachgefragt gewesen. Gerade Vollsortiment-Buchhandlungen böten auch Regale damit an. Die Comics seien aber nicht nur für Kinder und Jugendliche, so Haupt. Inhalte gebe es, die auch bis ins Erwachsenenalter ansprechen.