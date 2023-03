Hannover - Hannover 96 bleibt auch im siebten Rückrundenspiel der 2. Fußball-Bundesliga ohne Sieg. Die Niedersachsen kamen eine Woche vor dem brisanten Niedersachsen-Derby beim Erzrivalen Eintracht Braunschweig gegen Abstiegskandidat Hansa Rostock nur zu einem 1:1 (0:1). Vor 31.600 Zuschauern erzielte Max Besuschkow (61. Minute) am Sonntag den Ausgleich für den Tabellen-10. Dennis Dressel (44.) hatte die Hanseaten kurz vor der Pause in Führung gebracht.

Trotz der negativen Ergebnisse in den vergangenen Wochen begann 96 druckvoll. Der auffällige Monju Momuluh (5./15.) vergab gleich zweimal aus aussichtsreicher Position. Maximilian Beier traf per Volley-Abnahme sogar sehenswert zur 96-Führung (8.). Schiedsrichter Daniel Siebert nahm das Tor nach Intervention vom Videoschiedsrichter (VAR) wegen eines vorherigen Foulspiels zurück.

So gut die Anfangsphase der Gastgeber war, so verunsichert wirkte die Elf von 96-Trainer Stefan Leitl im Verlauf der ersten Hälfte. Rostock übernahm die Kontrolle und wurde kurz vor Ende der ersten Halbzeit belohnt: Dressel nahm den Ball an der Strafraumgrenze mit der Brust an und setzte den Ball unhaltbar für 96-Keeper Ron-Robert Zieler in den Winkel zum 0:1.

Pfiffe zur Pause und „Wir wollen euch kämpfen sehen“-Rufe aus der Fankurve nach dem Seitenwechsel sollten Hannover aufwecken. Die Reaktion der 96-Profis folgte nach knapp einer Stunde: Eine Ecke des kurz zuvor eingewechselten Sebastian Kerk drückte Besuschkow unbedrängt aus kurzer Distanz über die Linie.

96 drückte auf die Führung. Louis Schaub scheiterte nur zwei Minuten nach dem Ausgleich an Rostocks Torhüter Markus Kolke. Auf der Gegenseite rettete Zieler glänzend gegen Kopfbälle von John Verhoek (69.) und Ryan Malone (80.) und hielt nach zuvor drei Heimniederlagen in Serie wenigstens einen Zähler fest.