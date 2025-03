Der Deutschland Cup wird auch in diesem Jahr zum dritten Mal in Landshut ausgetragen. 2026 soll das Heim-Turnier als Testlauf für die Eishockey-WM nach Düsseldorf kommen.

Landshut - Der Deutschland Cup im Eishockey wird auch in diesem Jahr wieder in Landshut ausgetragen. Das Mehr-Nationen-Turnier ist für die Nationalmannschaften der Männer und Frauen vom 5. bis 9. November eine wichtige Test-Möglichkeit vor den Olympischen Spielen in Mailand im Februar 2026. „Insofern ist der Deutschland Cup 2025 für uns die optimale Gelegenheit, innerhalb der Teams zusammenzukommen und alle internen Abläufe zu festigen“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes, Christian Künast.

Schon 2023 und 2024 war der Deutschland Cup in Landshut ausgetragen worden. Eigentlich war erwartet worden, in diesem Jahr an einen anderen Standort zu ziehen. Unter anderem war Dresden im Gespräch. Wegen der Heim-Weltmeisterschaft der Männer 2027 soll das Turnier im kommenden Jahr am WM-Standort Düsseldorf stattfinden.