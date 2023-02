Ein Transparent mit der Aufschrift „One Struggle One Fight Lützi & Fecher bleibt“ der Initiative "Heibo bleibt" hängt vor einem besetzten Waldgebiet in der Laußnitzer Heide.

Dresden - Ein Tag vor der geplanten Räumung des von Umweltaktivisten besetzen Waldstücks Heidebogen in der Nähe von Ottendorf-Okrilla haben Klimaaktivisten ein Büro der Grünen im Dresdner Stadtteil Löbtau besetzt. Die Gruppe, die sich selbst „Bü[email protected]“ nennt, fordert in einem am Dienstag veröffentlichten Tweet ein Ende der Räumung sowie ein Gespräch mit Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Die Gruppe wolle nach eigenen Angaben so lange im Büro der Grünen bleiben, bis die Räumung und Rodung des Waldstücks abgesagt wird.

„Wir fordern die Grünen auf, nach ihrem Wahlprogramm zu handeln und wie dort beschrieben, jeden einzelnen Hektar sächsischen Wald zu schützen und die Zerstörung des wichtigen CO2-Speichers Lausitzer Moor durch unternehmerischer Interessen Einzelner zu stoppen“, teilte die Gruppe über einen selbsteingerichteten Presseverteiler mit. An der Besetzung seien mehr als zehn Menschen beteiligt.

Das kurz „Heibo“ genannte Waldstück im Landkreis Bautzen soll für den Kiesabbau abgeholzt werden. Aktivisten wollen dies verhindern. Das Unternehmen KBO in Ottendorf-Okrilla will in der Region weiter Kies abbauen und besitzt dafür die Genehmigung.