Berlin - Ohne sechs Profis hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel aufgenommen. Zwei Tage nach der 1:4-Heimniederlage gegen Elversberg musste Hertha-Trainer Cristina Fiél am Dienstagnachmittag auf die Langzeitverletzten John Anthony Brooks, Jeremy Dudziak, Linus Gechter sowie Fabian Reese und Marten Winkler ebenso verzichten wie auf Deyovaisio Zeefuik.

Der Außenverteidiger hatte am Sonntag nach der ersten Halbzeit das Feld aufgrund von Magenproblemen verlassen. Hertha tritt am Samstagabend beim FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky) an, der nach dem Trainerwechsel am vergangenen Wochenende zu einem 2:1-Erfolg bei Preußen Münster kam.

Während mit Zeefuik ein weiterer Spieler das Berliner Lazarett auffüllt, gibt es bei Andreas Bouchalakis und Michal Karbownik Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining. Beide Profis absolvierten eine individuelle Einheit auf dem Platz, wie Hertha mitteilte.