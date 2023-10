Berlin - Die Eisbären Berlin plagen vor den bevorstehenden Spitzenspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erstmals in der laufenden Saison ernsthafte Personalsorgen. Beim Tabellenführer fallen neben dem Langzeitverletzten Lean Bergmann mit Leonhard Pföderl und Ty Ronning auch zwei Schlüsselspieler im Angriff für die Heimspiele gegen die Schwenninger Wild Wings am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) und die Straubing Tigers am Sonntagnachmittag aus

„Wir müssen definitiv auf eine Menge Qualität verzichten, aber für die anderen Spieler ist das auch eine echte Chance, um sich zu beweisen“, sagte Cheftrainer Serge Aubin am Donnerstag. Durch die Ausfälle ist der Kanadier gezwungen, seine bisher so erfolgreichen ersten beiden Angriffsreihen und auch die Powerplay-Formationen umzubauen. Für konkrete Kombinationen will er sich dabei erst kurzfristig entscheiden. Sicher ist aber, dass Marco Nowak und Eric Hördler für Ronning und Pföderl in die Aufstellung rücken werden.

Auch unabhängig von der Personalsituation warten zwei anspruchsvolle Aufgaben auf die Berliner. Die Schwenninger stehen als Überraschungsteam der bisherigen Spielzeit auf dem sechsten Tabellenplatz, die Straubinger sogar auf Rang vier. Zudem verloren die Hauptstädter die ersten Saisonduelle gegen beide Teams.

So ist Aubin gewarnt: „Das sind sehr schwere Gegner“, betonte er und hob insbesondere den aggressiven Spielstil der Schwenninger hervor. „Sie gehen sehr energisch in den Forecheck und schaffen es wirklich, dem Gegner Zeit und Raum zu nehmen“, erklärte der Kanadier. „Ich glaube, es wird das ganze Spiel über ein harter Kampf werden.“