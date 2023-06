Ein Schild mit dem Wappen steht an der Kreisgrenze des Landkreis Sonneberg.

Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen ist vor der Landratswahl im thüringischen Sonneberg an diesem Sonntag beunruhigt von der Vorstellung eines AfD-Landrats. Das antworteten 52 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer repräsentativen Civey-Umfrage für den TV-Sender Welt auf eine entsprechende Frage. 43 Prozent der Befragten gaben dagegen an, dass sie ein Landratswahlgewinn der AfD nicht beunruhigen würde. Die restlichen 5 Prozent waren unentschieden.

Bei der Wahl in Sonneberg gehen am Sonntag der CDU-Kandidat Jürgen Köpper und AfD-Bewerber Robert Sesselmann in die Stichwahl um das kommunale Spitzenamt. Im ersten Wahlgang hatte Sesselmann 46,7 Prozent erreicht, Köpper 35,7 Prozent. SPD, Linke, Grüne und FDP haben dazu aufgerufen, Köpper bei der Stichwahl zu unterstützen. Gewinnt Sesselmann, wäre dies das erste Mal, dass ein AfD-Politiker ein solches Amt bekleidet.

Auf Bundesebene wünschte sich mehr als ein Drittel der Befragten (37 Prozent), dass sich die anderen Parteien für eine Koalition mit der AfD öffnen. 57 Prozent lehnten das ab. Aktuell gibt es jedoch keine Partei, die eine Koalition mit der AfD eingehen würde. Die AfD selbst will bei der nächsten Bundestagswahl 2025 eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten nominieren. Dieses Vorhaben bewerteten bei der Umfrage 34 Prozent der Befragten positiv, 47 Prozent beurteilten die Entscheidung dagegen negativ, 19 Prozent waren unentschieden.