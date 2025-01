Durch seine Erfolge in Berlin und München wurde Jackson zum Rekordtrainer der DEL. Vor dem Duell seiner beiden Ex-Teams erhält der US-Amerikaner nun eine besondere Würdigung.

Berlin - Vor dem Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München erwartet beide Teams ein emotionaler Moment.

In der Arena am Ostbahnhof wird am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) Trainerlegende Don Jackson mit einer Bannerzeremonie geehrt. Als Headcoach der Eisbären gewann der mittlerweile 68 Jahre alte US-Amerikaner zwischen 2007 und 2013 fünf deutsche Meisterschaften, danach holte er mit den Münchnern vier weitere DEL-Titel.

Serge Aubin, der die Eisbären seit 2019 trainiert, würdigte seinen Vorgänger. „Ich bin ein großer Fan von ihm, und wir freuen uns, dass er diesen besonderen Moment bekommt. Den hat er absolut verdient“, sagte der Kanadier. Vor allem bewundere er Jackson dafür, Mannschaften aufgebaut zu haben, die über Jahre konstant erfolgreich waren.

Die Berliner müssen länger auf Angreifer Boychuk verzichten

Mit drei Meisterschaften innerhalb von vier Jahren hat Aubin mittlerweile seine eigene Erfolgsära in Berlin geschaffen. Anders sieht es in München aus. Dort wurde Toni Söderholm, der 2023 nach dem letzten Titelgewinn Jacksons Erbe angetreten hatte, im vergangenen Oktober entlassen. Sein Nachfolger Max Kaltenhauser erklärte am Dienstag seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen.

Trotz der Turbulenzen hält Aubin die Bayern für einen „sehr starken“ Gegner. Er selbst muss seine Aufstellung umstellen, nachdem sich Center Zach Boychuk bei der jüngsten Niederlage gegen Bremerhaven schwer verletzte und frühestens nach der Länderspielpause Mitte Februar zurückkehren wird. „Wir haben die Reihen etwas verändert“, sagte Aubin. „Aber ich mache das die ganze Saison über, daher sind die Jungs nicht überrascht.“