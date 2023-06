Drei Kampfjets fliegen in Formation kurz vor ihrer Landung auf dem Fliegerhorst in Jagel.

Jagel - Die Vorbereitungen für die großangelegte internationale Luftwaffen-Übung „Air Defender 2023“ über Teilen Deutschlands sind abgeschlossen. Das sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, am Freitag auf dem Stützpunkt im schleswig-holsteinischen Jagel. „Damit sind insgesamt 25 Nationen bereit, diese Übung am Montag zu beginnen.“

250 Flugzeuge seien beteiligt, davon 190 Kampfflugzeuge. „Diese einzigartige Verlegung in ihrem Umfang ist in weniger als einer Woche abgeschlossen worden. Damit haben wir, die verschiedenen Luftwaffen, gezeigt, dass wir sehr schnell reagieren und agieren können.“ Alleine die US-Luftwaffe habe in den vergangenen Tagen 1500 Tonnen Material nach Deutschland eingeflogen. „Die Verlegung verlief bisher absolut reibungslos.“

Die Übung unter deutscher Führung dauert bis zum 23. Juni. Es ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato.