Das Gebäude des Thüringer Landtags in Erfurt.

Erfurt - Der Finanzausschuss des Landtags will am Donnerstag (10.00 Uhr) in Erfurt die Weichen dafür stellen, dass Thüringen einen Landeshaushalt für 2024 bekommt. Nach dem Kompromiss zwischen der rot-rot-grünen Regierungskoalition und der oppositionellen CDU-Fraktion geht es um eine Vielzahl von Korrekturen im Haushaltsentwurf der Regierung, der ein Rekordvolumen von 13,8 Milliarden Euro hat.

Auf Drängen der CDU müssen eine Reihe von Kürzungen vorgenommen werden, manche Projekte von Rot-Rot-Grün wie das dritte beitragsfreie Kita-Jahr werden wahrscheinlich beerdigt, weil das Geld nicht reicht. Wenn der Ausschuss sich einigt, kann der Landtag wie geplant am 20. Dezember den Etat beschließen und die Gelder können ab Januar fließen.