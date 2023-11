Zwickau - Bei einem Verkehrsunfall in Zwickau ist ein 62-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Ampel geschleudert worden. Ein 47-jähriger Kleinbusfahrer habe zuvor die Vorfahrt des Mannes missachtet, die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der 47-Jährige habe am Montagmorgen im Ortsteil Niederplanitz beabsichtigt, die Straße zu überqueren, auf welcher der 62-Jährige unterwegs war, hieß es weiter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 45.000 Euro.