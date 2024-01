Ohrdruf - Bei einem Unfall im Landkreis Gotha sind drei Autofahrer verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 76-Jähriger am Freitag mit seinem Wagen in Ohrdruf auf der Scherershüttenstraße unterwegs gewesen und hatte die B88 überqueren wollen. Dabei habe er einem auf der Bundesstraße fahrenden 19-Jährigen die Vorfahrt genommen. Der junge Mann wich laut Polizei in den Gegenverkehr aus und stieß dort mit seinem Wagen frontal mit dem Fahrzeug eines 67-Jährigen zusammen. Ein 27-Jähriger, der hinter dem 67-Jährigen gefahren sei, habe nicht mehr rechtzeitig mit seinem Auto ausweichen können und sei auf beide Autos aufgefahren.

Der 76-Jährige blieb laut Polizei unverletzt, während die anderen drei Männer mit Verletzungen ins Krankenhaus kamen. Bei dem Unfall entstand demnach ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Bundesstraße war im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen rund eine Stunde lang voll gesperrt.