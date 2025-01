Schnee und Glatteis kommen am Sonntag auf die Menschen in Sachsen zu. Besonders auf den Straßen ist Vorsicht geboten.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt Schnee und Glätte in Sachsen an. (Symbolbild)

Dresden - Die Menschen in Sachsen sollten am Sonntag vorsichtig auf den Straßen sein, denn es wird glatt. Der Deutsche Wetterdienst kündigt Glatteis und Schnee an. Vormittags setzt der Schnee im Vogtland ein und breitet sich bis in den Osten des Freistaats aus. In der Oberlausitz und im Osterzgebirge rechnen die Meteorologen mit Schneeverwehungen.

Am Nachmittag geht der Schnee von Westen nach Osten peu à peu in Regen über. Besonders da sollten Autofahrerinnen und -fahrer vorsichtig sein: Denn wenn der Regen gefriert, bildet sich Glatteis auf den Straßen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus vier Grad am Morgen bis plus vier Grad am Nachmittag, im Bergland minus zwei bis plus ein Grad.

Höhere Temperaturen zum Wochenstart

In der Nacht regnet es zunächst weiter, später klingt der Regen allmählich ab. Im oberen Bergland herrschen vereinzelt Glätte und Frost. Die Temperaturen steigen über die Nacht an und erreichen maximal neun Grad. Am Montag zieht sich der Regen zurück und es wird mit acht bis zwölf Grad mild. Im Bergland steigen die Temperaturen auf fünf bis acht Grad.

Vereinzelt fällt in der Nacht zum Dienstag weiterhin Regen. Es kühlt ab auf sechs bis zwei Grad, im Bergland bis minus ein Grad. Am Dienstag fallen einzelne Schnee- und Regenschauer. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und neun, im oberen Bergland um die null Grad.